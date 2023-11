GP Messico, Bottas sprona l'Alfa Romeo: "Ancora quattro gare per racimolare punti"

Città del Messico (Messico), 27 ottobre 2023 - La tappa del Gran Premio del Messico potrebbe essere importante per il finale di stagione dell'Alfa Romeo. Il team elvetico, sponsorizzato dalla casa automobilistica italiana, ha fallito l'appuntamento con i punti iridati in quel del Texas, meno di una settimana fa. La lotta per il settimo posto nella classifica costruttori, attualmente nelle mani della Williams, è ancora aperto: dieci sono i punti che separano i due team, che Valtteri Bottas e Guanyu Zhou vogliono provare a ricucire. L'esito delle squalifiche di Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel Gran Premio degli Stati Uniti è girato male per l'Alfa Romeo, che ha visto i rivali entrare in zona punti proprio per via della cancellazione nella classifica finale del monegasco della Ferrari e del britannico della Mercedes.

Le parole di Bottas

Valtteri Bottas avrà il compito di caricarsi buona parte delle responsabilità del team sulle spalle, in questo ultimo sprazzo di mondiale. L'esperienza del finlandese potrà fare la differenza anche in Messico, dove l'anno scorso tagliò il traguardo al decimo posto. Ad essere fondamentali saranno i dettagli, come precisato dall'ex Mercedes, che vuole lavorare specialmente sulla qualifica per limare quei decimi che potrebbero essere decisivi per l'accesso in Q2: "Austin è stata una gara difficile da affrontare, soprattutto per i risultati successivi alla fine della gara che hanno finito per assegnare punti ai nostri avversari e hanno dato loro la possibilità di avanzare leggermente in classifica. Le nostre speranze, però, non sono perse: nonostante la mancanza di ritmo, la nostra vettura si sentiva bene e già l’anno scorso avevamo visto come il Messico si adattasse meglio alla nostra macchina. Abbiamo ancora quattro gare per ottenere più punti; i margini, come sempre, sono minimi e solo un paio di centesimi di secondo possono fare la differenza tra la Q2 e la Q3: se faremo bene il nostro lavoro, saremo in grado di migliorare ulteriormente le nostre posizioni in griglia e di farci strada tra gli avversari domenica".

Le dichiarazioni di Zhou

Ad accodarsi alla delusione di Valtteri Bottas per il risultato di Austin c'è anche il compagno di squadra Guanyu Zhou. Il pilota cinese si aspettava qualcosa di più dallo scorso fine settimana, ma è pronto a voltare pagina su un circuito che gli piace: "Il fine settimana di Austin è stato senza dubbio deludente, perché ci aspettavamo di continuare a massimizzare il potenziale del nostro recente pacchetto di aggiornamenti, ma non ci siamo riusciti. Il team ha lavorato molto in questi giorni per capire dove abbiamo sbagliato e siamo fiduciosi di poter costruire qualcosa di meglio questo fine settimana. Credo che abbiamo il potenziale per fare bene e rimetterci rapidamente in piedi. L'anno scorso mi è piaciuto il Messico: i tifosi sono decisamente appassionati e sanno come organizzare una fiesta. Torniamo al formato standard del week-end di gara, con tre sessioni di prove che ci permetteranno di studiare la pista e di arrivare preparati quando sarà necessario. Facendo il nostro dovere, sono sicuro che riusciremo a tornare nei punti".