A Firenze tornano le Piaggeliadi, gare al via il 13 aprile

Firenze, 11 marzo 2025 - Le Piaggeliadi, la mini Olimpiade di Firenze dedicata ad alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, taglia il 30/o traguardo: la cerimonia di apertura è in programma il 12 aprile al Mandela Forum, le gare cominceranno il 13 aprile e si concluderanno il 25 maggio. La cerimonia di premiazione è prevista il 26 giugno nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Il programma delle Piaggeliadi comprende 60 metri piani, marathon family (corsa di un bambino insieme ad un genitore), scherma, minitennis e go back, tiro a bersaglio, nuoto e calcetto. La manifestazione è promossa dal Comune in collaborazione con la Polisportiva Firenze Ovest, che si occupa della parte organizzativa. "Anche quest'anno - ha sottolineato l'assessora allo sport Letizia Perini - il grande lavoro della Firenze Ovest consentirà a un gran numero di alunni e studenti di cimentarsi in varie discipline. Si tratta di un'occasione di incontro e socializzazione che esalta i veri valori dello sport. In questi 30 anni le Piaggeliadi hanno saputo trasformare un'occasione di gioco in una manifestazione di riferimento per tutta la città e non solo". "Un evento che dura ormai da trent'anni - ha commentato Marco Borri, responsabile del comitato organizzatore della manifestazione -. Vuol dire che il format è piaciuto e serve alla città. Ogni anno ha coinvolto tantissimi bambini e questo era un nostro obiettivo".