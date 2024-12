A giugno la 4ª edizione VBV

La quarta edizione della Viareggio Bastia Viareggio Trofeo Angelo Moratti, sarà organizzata dal 25 al 28 giugno 2025 dal Club Nautico Versilia con la partecipazione dei Comuni di Viareggio e Bastia e del Consorzio Navigo, sotto l’egida della Federvela, la collaborazione di iCare, Viareggio Porto 2020, Uvai e Marevivo, e con il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio. Protagonisti gli spettacolari Maxi (over 60’, più di 18 metri) e le imbarcazioni Over 42’ (12.80 metri) che si affronteranno sul percorso dell’epica VBV di offshore motonautica nata nel luglio 1962 pochi anni dopo la fondazione del prestigioso Club. Si cercherà di battere il record del vincitore delle prime tre edizioni, lo skipper triestino Furio Benussi con il suo Fast and Furio Sailing Team, a bordo del Maxi 100’ Arca SGR (tempo record di 12 ore, 29’ e 19’’).

