Pallanuoto. Siena Nuoto: oggi il debutto a Firenze contro l’Esseci

Oggi alle 14,45, scenderà in acqua la squadra juniores del Siena Nuoto (nella foto) contro Esseci Nuoto, nella piscina Nannini di Firenze: si tratta del debutto nel campionato Fin Juniores Regione Toscana. Per la prima volta nella sua storia, la squadra parteciperà a questa competizione, un passo importante per lo sviluppo della pallanuoto giovanile in città.

"Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle scorse stagioni con i Campionati Uisp, sia a livello regionale che nazionale, abbiamo deciso di alzare l’asticella – ha detto il dirigente Francesco Marzucchi –. Questo richiede un impegno ancora maggiore, ma siamo certi che la squadra, composta interamente da ragazzi del nostro vivaio, saprà dimostrare quella determinazione e quello spirito di squadra che possono fare la differenza".

"Affronteremo avversarie di altissimo livello – ha aggiunto –, tra cui la Florentia, in sfide che rappresenteranno un’opportunità preziosa per mettere in campo tutte le qualità che abbiamo affinato e migliorato nel corso degli ultimi anni. Come dirigente sono convinto che, oltre ai risultati, arriveranno prestazioni che contribuiranno alla crescita del gruppo, gettando le basi per quella che diventerà la spina dorsale della prima squadra negli anni a venire".

"Affrontiamo questi campionati Fin con grande entusiasmo e motivazione – le parole del tecnico Marco Mancini –, desiderosi di confrontarci con realtà che vantano una programmazione più avanzata e una storia pallanuotistica importante. Possiamo contare su un gruppo di ragazzi giovani e talentuosi, e sono certo che le soddisfazioni non mancheranno. Ogni partita sarà vissuta con intensità, sia mentale che agonistica, e siamo impazienti di iniziare questa nuova avventura".

Il Siena Nuoto parteciperà anche al campionato Promozione Regionale Fin con la prima squadra: start a gennaio.