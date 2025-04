Mondiali di Beach Soccer 2025: l'Italia pronta a sfidare il Brasile alle Seychelles

La Nazionale italiana di beach soccer è pronta per l’imminente Mondiale alle Seychelles (si giocherà dal 1° all’11 maggio). Il commissario tecnico Emiliano Del Duca ha scelto i 12 che porterà con sé nella rassegna iridata del calcio su sabbia, che per la prima volta si giocherà su territorio africano. Dopo il doppio test amichevole di Pasqua e Pasquetta in Portogallo contro i padroni di casa lusitani, il c.t. Del Duca ha fatto l’ultima definitiva scrematura, da 16 a 12 giocatori.

Ai Mondiali di beach soccer delle Seychelles ci saranno cinque viareggini con la Nazionale italiana: si tratta del portiere Leandro Casapieri, del talentuoso mancino Tommaso Fazzini e del roccioso difensore centrale Luca Bertacca (tutti e tre in forza al Pisa Beach Soccer: Bertacca e Fazzini da quest’anno dopo tutta la trafila viareggina), l’attaccante Alessandro Remedi ed il laterale destro Gianmarco Genovali (loro due invece sempre in forza al Viareggio Beach Soccer). Convocati poi anche altri due bianconeri (non viareggini però): il portiere Gean Pietro Negrini ed il pivot Camillo Augusto, che sono i due “oriundi“ appena acquistati dalla VBS per la stagione estiva 2025. Per tutti i cinque viareggini si tratta della seconda partecipazione ad un Mondiale dopo quello di un anno fa a Dubai, nel quale l’Italia ha perso in finale contro quel Brasile che ora gli azzurri si ritroveranno di fronte già nella fase a gironi di questi mondiali 2025.

Il doppio test giocato a Funchal (capitale dell’arcipelago di Madeira) ha avuto esito opposto. Nella prima gara l’ItalBeach è stata battuta domenica 5-3 dai lusitani: i gol azzurri sono stati di Andriani, del portiere Gean Pietro e di Alla. Nella ripetizione dell’amichevole il giorno successivo, nel lunedì di Pasquetta, la Nazionale italiana si è invece imposta 5-4 con super rimonta, dopo essere andata sotto 4-0: stavolta a stendere il Portogallo ci hanno pensato la doppietta di capitan Zurlo e le reti di Andriani, Josep Jr e Camillo Augusto (il nuovo bomber del Viareggio ha fatto il gol-partita).

L’ItalBeach esordirà al Mondiale venerdì 2 maggio con l’Oman nella prima partita del girone D.