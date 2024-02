A inizio marzo. A Civitanova la Coppa Italia: "Ilca» di vela

Civitanova ospiterà il circus della Coppa Italia Ilca (già Classe Laser), per la seconda frazione del circuito nazionale. L’evento sportivo, in calendario dall’1 al 3 marzo, è organizzato dal Club Vela Portocivitanova, in collaborazione con Classe Italiana Ilca e con la Federazione italiana vela. Si attendono numeri importanti, che confermano i meriti organizzativi del club civitanovese: circa 400 scafi suddivisi nelle categorie Ilca 4 giovanile, Ilca 6 giovanile e olimpica femminile e Ilca 7 giovanile e olimpica maschile. Un appuntamento che conferma l’importante connubio tra sport e turismo, come ribadito nei giorni scorsi anche da Fabio Luna, presidente del Coni Marche, in occasione della Bit. Si stima l’arrivo di circa mille persone, tra atleti ed entourage. "Il turismo sportivo è un settore in crescita a livello italiano – sono le parole di Cristiana Mazzaferro, presidente del Club Vela Portocivitanova –, e il nostro territorio in particolare sembra fatto ad hoc per praticare attività fisica all’aperto e vivere, al tempo stesso, esperienze di contatto con arte, storia e bellezza paesaggistiche e naturali. Gli eventi velici ormai da tempo contribuiscono allo sviluppo di questo comparto qui nella costa centrale delle Marche. Una regata nazionale così affollata porterà a Civitanova, in un periodo di bassa stagione, molte persone".