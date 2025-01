A Lugo il trofeo Bcc. Tanti spadisti in pedana

Nel weekend alle porte si terrà a Lugo, al palasport di via Sabin, la terza edizione del Trofeo Bcc di scherma, valido per la seconda prova regionale di spada, maschile e femminile, per la categoria ‘assoluti’.

L’evento, organizzato dalla Schermistica Lughese, storico sodalizio che porta avanti la scherma a Lugo ininterrottamente dal 1948, si inserisce nel tabellone della fase di qualificazione che consente l’accesso alle successive prove nazionali.

Parallelamente si disputerà anche il campionato regionale di spada a squadre U14. Diverse centinaia saranno gli spadisti in arrivo a Lugo. Le gare – aperte al pubblico con ingresso libero – si disputeranno sabato e domenica, dalle 9 fino al pomeriggio inoltrato.

"Il Trofeo Bcc – ha commentato il presente della Schermistica Lughese, Raffaele Clò – è l’evento più importante che organizziamo. Unirà un buon livello tecnico a una valenza sociale importante, dato che si rivolge anche ad atleti U14. Il sostegno dell’amministrazione e degli sponsor è fondamentale per andare avanti in questo percorso. A proposito di amministrazione, non posso che ribadire l’importanza della nuova palestra, attiva del 2018, che ci ha visto quasi triplicare gli iscritti alla nostro sodalizio, che oggi sono circa 80".

Alla presentazione sono intervenuti anche il maestro di scherma Guido Marzari, consigliere regionale in quota tecnici della Federazione italiana scherma; la vicepresidentessa regionale della Fis Antonella Greggi; il vicesindaco di Lugo Luigi Pezzi; Emanuela Bacchilega e Bruno Zama in rappresentanza della Bcc.