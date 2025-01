A Montorsaio comanda sempre Ridolfi. Di notte e di giorno sa solo vincere

Fabrizio Ridolfi, Marco Biondi e Marco Frosali: è questo il podio del "Trail dei Presepi" di Montorsaio, prima gara di podismo, trail running, organizzata in questo inizio d’anno.

La gara, di 22 chilometri e 900 metri di dislivello, ha visto la vittoria di Fabrizio Ridolfi che è arrivato al traguardo dopo un’ora e 44 minuti, seguito da Marco Biondi in un’ora e 47 minuti e Frosali in un’ora e 55 per un podio composto tutto da atleti di fuori provincia. Settanta i partenti.

Al femminile ha vinto Giada Ridi in due ore e 23’ davanti all’orbetellana Sara Pettini e Veronica Correale. Nella gara di sabato sera, la "Montorsaio Night Trail" di 10 chilometri e 500 metri di dislivello, vittoria sempre per Fabrizio Ridolfi, seguito da Marco Biondi e Filippo Marsili.

Al femminile il successo è andato a Marta Marraghini davanti a Veronica Correale e Emma Lucherini.

La due giorni di gare è stata organizzata dall’associazione grossetana "Mare Vetta Mare".