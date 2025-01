A tutto Cus. Aprono le selezioni per i Cnu

Il Cus Pisa apre le selezioni per gli studenti-atleti che vogliono partecipare ai Campionati Nazionali Universitari (Cnu) 2025, l’evento più prestigioso dello sport universitario in Italia. Organizzati dalla FederCusi in collaborazione con i Centri Universitari Sportivi e le Federazioni Sportive Nazionali, i Cnu rappresentano un momento di eccellenza e aggregazione per atleti provenienti da tutti gli atenei italiani.

La prossima edizione, in programma ad Ancona dal 24 maggio al 1° giugno 2025, vedrà competere studenti in numerose discipline: dalle tradizionali atletica leggera, judo, karate, canoa/kayak e tiro a segno, agli sport di squadra come calcio, rugby a 7, pallacanestro, pallavolo e beach volley. Non mancheranno competizioni tecniche come scherma e tennistavolo, offrendo una vasta gamma di opportunità per gli atleti di ogni specializzazione.

Ogni anno, i migliori studenti-atleti dell’Università di Pisa sfidano le rappresentative degli oltre 50 CUS italiani, portando in alto il nome dell’ateneo in questa vera e propria olimpiade universitaria. Per gli sport a squadre sono aperte le iscrizioni per il calcio maschile e il calcio a 5 maschile, per il basket maschile, volley maschile e femminine, rugby a 7 maschile da parte del centro sportivo, che apre anche le selezioni per tutti gli sport individuali.

Per candidarsi, gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea o post-laurea per l’anno accademico 2024/25, oppure essere laureati nel 2025. Per poter partecipare e iscriversi alle gare, la società del Cherubino informa che è necessario essere nati tra il 1997 e il 2007, possedere un certificato medico agonistico valido fino a maggio 2025 e il "Nulla Osta" dalla società sportiva di appartenenza. Gli interessati, agonisti in sport individuali o di squadra, riferisce il centro universitario sportivo, possono inviare il curriculum sportivo e i documenti richiesti agli indirizzi [email protected] e [email protected].

