Acquabike. Benaglia, il podio resta lontano. Continuano gli alti e bassi

È stato positivo il ritorno in gara di Lorenzo Benaglia. Il 58enne pilota ravennate della Jet Race è stato impegnato nel week end nelle acque di Santa Cesarea, penultimo appuntamento del campionato italiano disputatiosi dopo un mese di sosta, dove ha ottenuto un 4° e un 5° posto nella categoria Runabout F1, chiudendo 5° in classifica generale. Un piazzamento che non gli permetterà di lottare per le prime posizioni, vista la distanza dal podio del suo attuale settimo posto, ma che lo ha portato a ritrovare continuità in una stagione ricca di alti e bassi dovuti a problemi meccanici.

l.d.f.