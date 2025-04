Agostini, emozioni senza tempo. Festa con Mv Agusta e Yamaha. Mezzo secolo di ’Fani’: che show

Applausi, selfie, autografi (come quello sul serbatoio di una MV Agusta, la moto con cui ha acceso la sua leggenda): e al centro, lui, ovviamente lui, Giacomo Agostini.

Fani Motors ha celebrato il suo 50’ anniversario con un evento straordinario che ha visto una partecipazione senza precedenti. Segno dell’affetto e della stima che questa realtà ha saputo costruire in mezzo secolo di attività, grazie soprattutto alla passione e al sostegno di motociclisti e appassionati di moto.

Un evento unico, che ha visto la partecipazione di grandi nomi del motociclismo e non solo, tra cui Giacomo Agostini, Vera Spadini, Franco Picco, Kevin Cristino, Paolo Campinoti, Pietro Vizzini, Gianluca Maggiori (direttore Vendite MV Agusta), lo chef Daniele Rossi e tanti altri.

Il benvenuto di Styven Fani, amministratore unico di Fani Motors, e Vera Spadini, seguito da un momento particolarmente emozionante: la presentazione della AIM 75, una moto costruita nel 1975 dal fondatore Loredano Fani, proprio nell’anno di nascita di Fani Motors. Un simbolo di passione e innovazione che ha segnato l’inizio di una lunga storia di eccellenza motociclistica.

Subito dopo, la festa si è spostata nella sede Yamaha, dove Fani Motors ha celebrato un altro importante traguardo: 40 anni con Yamaha. Un momento speciale in cui Paolo Campinoti. Tra i momenti più emozionanti della giornata, spiccano le interviste di Vera a Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo, e a Franco Picco, con 29 partecipazioni al Rally Dakar, che ha condiviso aneddoti e riflessioni sul settore. L’evento, presentato da Vera Spadini di Sky Sport MotoGP, è stato un tributo alla storia del motociclismo e alla comunità che ha permesso a Fani Motors di crescere e affermarsi come punto di riferimento per gli amanti delle due ruote.