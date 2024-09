Al campo scuola i tricolori Uisp. Attesi in pista ottocento atleti

Atleti da tutta Italia nella due giorni dell’atletica leggera. Attesa per il 69° campionato nazionale di atletica leggera Uisp su pista, che si svolgerà nelle giornate di sabato 31 agosto e domenica 1° settembre al campo scuola ‘G. Lenzi’ di via Porta Catena. Un appuntamento organizzato dall’Asd Atletica Bondeno, con il supporto di Uisp Aps Sda atletica leggera nazionale, Uisp Emilia-Romagna e Uisp comitato di Ferrara, il tutto patrocinato dal Comune di Ferrara. Si tratta degli ‘Athletics Uisp Fest-sport per tutti’ rivolto a tutti gli atleti tesserati Uisp. Il campionato nazionale su pista ritorna a Ferrara, dopo qualche anno, come allora sarà sempre l’Atletica Bondeno ad organizzare, con il presidente Daniele Guandalini che spiega: "Il campo scuola di Ferrara accoglierà circa 800 atleti, facenti parte di diverse società sportive nazionali affiliate Uisp. Le iscrizioni sono in fase di chiusura, quindi per conoscere i reali partecipanti bisogna attendere. Ci sarà una particolare attenzione alle categorie giovanili, per quella che sarà una grande festa dell’atletica leggera".

Nel dettaglio delle categorie ammesse a partecipare al campionato nazionale Uisp su pista, il settore promozionale sono primi passi 2017-18, pulcini 2015-16, esordienti 2013-14, ragazzi ‘A’ 2012, ragazzi ‘B’ 2011, settore giovanile cadetti 2009-10 e allievi 2007-08. A completare le categorie quella amatori adulti maschili e femminili dal 2006 e anni precedenti. Le gare del promozionale e giovanile, saranno corse (su varie distanze), staffetta, salto in lungo, lancio vortex e della palla medica, lancio del peso, salto in alto, lancio del giavellotto 600 grammi. Le gare delle categorie amatori femminili e maschili saranno corse sulle distanze 100, 400, 800 e 3000 (femminile)/5000 metri (maschile), oltre il salto in lungo e lancio disco (2 kg), oltre le staffette (4x100) e il retrorunning sui 100 e 1000 metri.

Saranno premiati i settori promozionale e giovanili con i primi 6 di ogni categoria, settore amatori con i primi 3 di ogni categoria. Infine, le gare a staffetta con i primi tre posti. A queste seguiranno anche le premiazioni delle società. La coppa del campionato nazionale Uisp su pista alla prima società della classifica combinata maschile e femminile, alle prime tre società della classifica femminile e le prime tre società della classifica maschile. A completare queste premiazioni la coppa a presenze, che sarà consegnata alle prime tre società in assoluto.

Mario Tosatti