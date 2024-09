Al Lago di Bilancino il collegiale per giovani atleti e studenti. Cgfs e Notapinna: 5 giorni a tutto sport

Inizia quest’oggi la cinque giorni dedicata al nuoto in acque libere e alle attività sportive outdoor organizzata dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva in collaborazione con Notapinna Prato per per gli atleti di nuoto e nuoto pinnato. L’appuntamento andrà avanti fino al 7 settembre e si terrà al Lago di Bilancino, nel centro Fipsas regionale. L’iniziativa nasce all’interno del progetto Prato Comunità Educante finanziato dalla fondazione Cassa di Risparmio di Prato e dalla Fondazione Intesa San Paolo.

Si tratta di cinque giorni residenziali in cui gli atleti/studenti avranno la possibilità di sperimentare varie discipline acquatiche in un contesto inedito. Al lago ci sarà la possibilità di praticare, oltre al nuoto e al nuoto pinnato (con ausilio di pinne, boccaglio e monopinne), anche la barca a vela, la canoa, le tecniche di salvataggio con il supporto dei cani bagnino, la pesca sportiva. Inoltre, sarà l’occasione per approfondire la conoscenza delle discipline subacquee e le tecniche di apnea.

Al termine del Collegiale il Lago di Bilancino sarà sede di una gara interregionale di nuoto pinnato in acque libere che ospiterà tutte le squadre toscane (Dds Camaiore, Gao Brinella Orbetello, Notapinna Prato, Record Team Bologna) per un totale di 100 atleti, oltre al seguito delle loro famiglie.

"Vogliamo promuovere un approccio rigenerativo attraverso lo sport – spiegano dal Cgfs –. Tutte le attività sono organizzate pensando alla cura dell’ambiente e della persona. Ci sarà anche un workshop realizzato da un’esperta nutrizionista e da una preparatrice atletica sui temi dell’alimentazione sana e sull’importanza di condurre uno stile di vita sostenibile. Un vero e proprio collegiale che lega sport, salute e ambiente, che ha l’obiettivo di potenziare le abilità e le competenze dei ragazzi".