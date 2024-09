Pallamano, primi punti stagionali per l’Ariosto. Break nella ripresa, per superare Leno fuori casa

Primi due punti stagionali per l’Ariosto, che espugna Leno 23-27 al termine di una sfida equilibrata e molto combattuta. La solidità difensiva della formazione ferrarese, soprattutto nel secondo tempo, quando il muro eretto davanti al portiere Artigas Pizzo è risultato quasi imperforabile per gli attacchi avversari, è stata decisiva per la conquista della prima soddisfazione in campionato. Assieme al portiere ferrarese, protagoniste assolute della sfida lombarda, le due straniere Gorbatsjova e Gandulfo, che si stanno dimostrando sempre più importanti per la formazione di coach Vitale Alvarez. Sul finale della prima frazione la partita cambia inerzia: con Soglietti e compagne che impattano e successivamente sorpassano le padroni di casa, con l’estone Gorbatsjova sempre più padrona del campo ad orchestrare sapientemente la manovra dei suoi. Nella ripresa l’Ariosto scava quel piccolo break nel punteggio, che risulterà decisivo al termine della gara, grazie anche all’inserimento in campo di Fabbricatore.