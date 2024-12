Centro Copparo a segno. Chiusura d’anno col botto

Si è svolta nella piscina di Carpi la Coppa di Natale, che ha visto impegnati 5 atleti finalisti del Centro Nuoto Copparo. Per la categoria Esordienti B scende in acqua Incandela Luca, che brilla nei 50 stile libero migliorando il proprio record e guadagnando ben 4 posizioni, meno brillante invece la prestazione nei 50 rana dove riesce comunque a guadagnare una posizione. Per la categoria esordienti A scendono in acqua Zampini Erika, che eguaglia il proprio record nei 100 dorso; Menegatti Marta che nei 100 farfalla migliora di ben 2 secondi il precedente record guadagnando una posizione in classifica; Anastasi Giada che conquista l’oro nei 100 dorso abbattendo di 1 secondo il precedente record, sale sul podio anche nei 200 misti dove migliora di ben 3 secondi e dalla sesta posizione di qualifica si piazza sul terzo gradino del podio. Infine Mantovani Viola, che conquista l’oro nei 100 stile libero confermando il suo recente record e l’argento nei 200 misti migliorando ben 5 secondi il suo precedente record.

Ottimi risultati per la chiusura di questo 2024, prossimo appuntamento per tutta la squadra di esordienti e una selezione della prima squadra, il 5 e 6 gennaio a Forlì per il 4° Trofeo della Befana - 4° Trofeo della F.P. Trasmissioni.