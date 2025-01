Finals Cup di calcio a 5. Le nostre magnifiche sei

Tutto pronto a Chiaravalle per l’edizione 2025 delle Finals Cup, l’annuale festa del calcio a5 marchigiano che mette in palio 7 trofei. Si scenderà in campo da domani al 6 gennaio per la Coppa Marche di serie C maschile e femminile, quella di serie D maschile, più le Under 19, 17 e 15, quest’ultima anche in versione "rosa".

Al palasport comunale di Chiaravalle il movimento maceratese del futsal sarà rappresentato da sei squadre che proveranno ad aggiungere trofei alla bacheca: Gagliole, Bayer Cappuccini, Tre Torri Sarnano, Cantine Riunite Tolentino, Boca Girl Civitanova e Trodica.

Questo il programma, definito dal sorteggio: domani alle 17 il quarto di finale di serie C tra Cerreto d’Esi e Gagliole (detentrice del trofeo), alle 19 Sambenedettese-Bayer Cappuccini, alle 21 Chiaravalle-Tre Torri Sarnano. Sabato alle 17 semifinale Serie D Durantina Santa Cecilia-Cantine Riunite e a seguire le semifinali di C. Domenica alle 15.30 finale Under15 femminile tra Polisportiva Boca e Okasa Falconara. Alle 21 l’ultimo atto della Coppa di C femminile Gradara-Trodica. Nel giorno dell’Epifania conclusione con la finale di D alle 16.45 e quindi alle 18.30 il match per alzare la Coppa Marche di serie C maschile.

Andrea Scoppa