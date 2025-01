Tennistavolo, battuta la capolista. Impresa Zerosystem contro Trieste

Ultima giornata del girone di andata di B1 col botto per la Zerosystem, che in casa ha superato per 5-3 la capolista Trieste. Sugli scudi il giovane talento villadoriano Daniele Rossi (foto) che ha messo segno una memorabile tripletta, coadiuvato da Marco Bressan, a segno due volte. Non è andata altrettanto bene, in B2, alla Cdr Topsolid uscita sconfitta per 5-2 sul campo di Poviglio nonostante due bei centri di Francesco Mundo.

In C1 en plein delle squadre villadoriane: impresa della capolista Cobi Meccanica che, scesa in campo in formazione rimaneggiata, era finita sotto per 4-1 contro la Fortitudo Bologna, per poi imporsi in rimonta 5-4, con punto decisivo al match di spareggio per l’esordiente Juniores Davide Monari. Tutto facile invece per la Pfm che ha rifilato un secco 5-0 al fanalino di coda Forlì.

In C2 la Pizzeria Vesuvio si è imposta per 5-3 sul campo di Poviglio al termine di un incontro combattutissimo, mentre non c’è stato nulla da fare, 5-0, per la Ts Villa D’Oro contro Cadelbosco, dominatrice assoluta del girone.

Terminata male la fase di andata per le squadre villadoriane di D1: l’Upm, sempre più fanalino di coda nel girone, ha perso per 5-0 contro Castenaso, mentre la Stendalto ha ceduto per 5-1 al cospetto della Fortitudo Bologna.

In D2 sconfitta di misura per la Global Service, 5-4 nel derby contro Manzolino, nonostante tre punti di Andrea Scaturro. In D3 la Safim ha perso per 5-1 a Reggio Emilia, mentre nel girone D la Nunchi Amministrazioni ha dovuto arrendersi 5-4 sul campo del Castenaso.