Hockey Pista. L’Amatori riceve Bdl Correggio. A Montale arriva la seconda

Vacanze già finite per l’hockey modenese, già in pista con le otto ruote tradizionali, nel primo weekend del nuovo anno, non solo per l’allargamento del girone Nord di A2, a cui partecipano Amatori 1945 Modena, e Pico Mirandola, visto che parte subito anche il torneo di Serie B, mentre bisognerà aspettare un’altra settimana per rivedere in pista la capolista di Serie C di hockey inline Scomed Bomporto.

Tornando alla pista, il 2025 parte con un impegno importante per l’Amatori 1945, che alle 18 riceve al PalaRoller di Montale la seconda della classe Bdl Correggio: si era sperato che la Befana portasse nella calza lo spostamento, o meglio il ritorno, della squadra al PalaRoller della Sacca, ma evidentemente le trattative che sono in corso, con l’aiuto del Comune di Modena, non sono ancora concluse. Si gioca quindi a Montale, dove l’Amatori quest’anno ha già vinto in Coppa Italia, successo che di fatto le è valso la qualificazione alle semifinali: questa sera però sarà una partita diversa, perché Correggio ha sicuramente rodato gli schemi dopo i vari innesti, confermandosi come una delle protagoniste in questo avvio di torneo.

Trasferta delicatissima per la Pico Mirandola, di scena a Thiene sulla pista di una squadra teoricamente forte, ma che non è partita bene: i gialloblù hanno allargato la rosa ingaggiando il 19enne Tommaso Giannotti da Correggio, reduce da un infortunio, ma non hanno trovato la punta che serve. In serie B la prima di campionato vede l’Amatori Modena ferma per il turno di riposo, mentre la Pico Mirandola esordisce domani a Correggio, contro il Correggio B: altri modenesi in pista a Pesaro, dove già giocava il 48enne Simone Carnevali, e dove è arrivato Stefano Scutece, che torna in pista dopo il ’divorzio’ dal Pico Mirandola di A2.

Riccardo Cavazzoni