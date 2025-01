Affermazione per i colori della costa d’argento. Marika Di Benedetto conquista la prima "Corsa dei Cipressi di Monticchiello»

Un’atleta maremmana che non molla mai. Marika Di Benedetto dell’Atletica Costa d’Argento ha vinto la prima edizione della "Corsa dei Cipressi di Monticchiello" ideata da Stefano Grigiotti. La gara, svolta in Val d’Orcia, ha sostituito la mezza maratona della Valdorcia del 26 dicembre. Quest’anno la gara è stata modificata con un percorso di 15 chilometri per le colline senesi. A trionfare è stato Matteo Mugnaioli, portacolori del T-Lab che ha coperto la distanza in 1h05’09’’ precedendo di 45’’ Federico Badiani (Gs Orecchiella) e di 1’58" il compagno di colori Cosimo Debolini. Il quarto posto è andato Fabio Ansano (Asd La Chianina) a 3’25’’ e il quinto al perugino Livio Camilloni (TX Fitness) a 4’45’’. La prima donna al traguardo è stata Marika Di Benedetto (Atletica Costa d’Argento), vale a dire la fidanzata di Mugnaioli, che ha trionfato con il tempo di un’ora 16’ 40’’ e un vantaggio di 4’47’’ sul’altra perugina Lorena Piastra (TX Fitness) e di 5’11’’ su Jessica Perna (Gruppo sportivo Orecchiella). Sono stati in tutto 138 i concorrenti al traguardo che hanno sancito il pieno successo di questa nuova idea portata avanti dallo stesso Grigiotti insieme alla Polisportiva Chianciano, appoggiata con forza dall’Amministrazione Comunale di Pienza e dalla Uisp. Grande prova quindi della sportiva di Monte Argentario che ha concluso l’anno 2024 con una bella affermazione oltre i confini della propria provincia di Grosseto a dimostrazione dell’ottimo stato di forma di questo periodo.