Al Tennis Club Ambrosiano. Le semifinali dell’Avvenire senza italiani. Il milanese Ghia cede al finlandese Tuomolin

di Silvio DE Sanctis

Non rimane traccia dell’Italia nelle semifinali della 57a edizione del Torneo Avvenire riservato agli under 14, che domani assegna i titoli sui campi in terra battuta del TC Ambrosiano di via Feltre a Milano. Giorgio Ghia, tesserato per il TC Milano Bonacossa, era l’ultimo baluardo nel singolare maschile dopo avere eliminato due teste di serie. Stavolta il milanese nulla ha potuto contro il terzo favorito Alex Tuomolin. Eppure le cose non erano partite male per Ghia, che aveva incassato il vantaggio per 6/2. Tutto è cambiato dal secondo parziale, quando il finlandese ha cambiato marcia per un 6/3, 6/4 che lo promuove alla sfida contro la sorpresa della settimana Eduard Khaikov. Il russo ha risposto colpo su colpo al ceco Michal Rakous, imponendosi 7/6(3), 1/6, 7/6(3). Nella parte bassa sopravvivono l’olandese Stan Put (n°2) che ha liquidato l’ungherese Istvan Mokan per 6/0, 6/1 e il cinese Jiinhong Yang, autore di un doppio 6/4 sullo spagnolo Izan Banares Lasala (n°4).

Salutano la compagnia nel singolare femminile anche Silvia Dalle Molle e Anna Nerelli. La marchigiana ha lottato alla pari per un set contro la lettone Darina Matveeva (terza favorita del seeding), che alla lunga ha fatto valere la maggiore solidità fino al 7/6, 6/1 che la promuove alla sfida contro Maria Valentina Pop: la romena, testa di serie n°1 ha regolato 6/4, 6/1 la ceca Kristyna Prikrylova. Sembravano andare meglio le cose a Nerelli nella partita contro Daniel Baranes ma la grossetana, vinto il primo set per 4/6, si è spenta permettendo all’israeliana di recuperare fino al 6/1, 6/4 per una semifinale in cui incrocerà la ceca dal cognome importante come Veronika Navratilova.

Sui campi dell’Harbour Club è invece gunto alle semifinali il torneo under 16. Il singolare maschile sarà un affare tra le prime due teste di serie: il numero 1 portoghese Goncalo da Rosa Castro ha lasciato per strada le briciole agli avversari nei quattro turni sinora giocati: l’ultima vittima è Alessandro Maina, il quale ha resistito nel primo set, poi ha ceduto di schianto. Incontrerà Francesco Pansecchi, alessandrino dl CT Cassine, anch’egli autore di un percorso netto nella settimana meneghina. Mentre il singolare femminile registra la presenza della monzese Carla Giambelli, testa di serie numero 6, approdata al turno decisivo con un soffertissimo 1/6, 7/6(5), 7/6(5) sulla romena Andreea Olariu. Le contenderà il titolo la bosniaca Tea Kovacevic.