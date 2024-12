Alessia Porto brilla ai campionati italiani femminili di boxe a Seregno

Sconfitta ai punti ma un buon match per Alessia Porto (nella foto) della Pugilistica Carrarese ’Bertola’ sul ring di Seregno, ai campionati italiani femminili. Nei quarti di finale la gialloazzurra è stata battuta ai punti dalla siciliana Elen Lucia Ayari, già campionessa italiana ed europea della categoria.

Classe 2002, elite 50 kg, con 45 match in carriera (14 vittorie, 27 sconfitte, 5 pari), Porto è l’ultima arrivata in casa gialloazzurra dalla sede secondaria di Prato dopo l’inizio della nuova collaborazione. "Erano anni che non si portava un’atleta ai campionati italiani", dice soddisfatto il ds Franco Franchini.

Sempre sul fronte agonistico l’attenzione ora si sposta sulla riunione interregionale di boxe che la società organizza il 21 e 22 dicembre nella sede della Bocciofila Sarzanese. Il programma prevede incontri tra dilettanti in entrambe le giornate, mentre il 22 salirà sul ring anche il gialloazzurro Matteo Petriccioli per un match professionistico.

Per la Pugilistica Carrarese ci saranno Mia Paita (categoria school girl, kg. 54), Cristian Bisconte (school boys, kg. 48), Elia Alpini (junior, kg. 69), Aurora Gabelloni (junior, kg. 57), Nicola Bui (elite, kg. 71), Elisa Castiglione (elite, kg. 57), Vittorio Prencipe (junior, kg. 50), Mirko Franchini (elite, kg. 63,5), Keoma Buselli (elite, kg. 69), oltre agli atleti della sede di Prato. Con loro gli insegnanti Michele Terenzoni, Valerio Cavallini, Cristian Prencipe, Fabrizio Ambrosini, Massimiliano Polidori e il maestro Ubaldo Forti.