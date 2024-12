Boxe - Settore giovanile. Pugilistica in chiaroscuro: "Allievi», "Schoolboy» e "Canguri» a Firenze

Risultati alterni per la Pugilistica Lucchese al torneo natalizio di Firenze "Sparring Io". La squadra lucchese – confermatasi la più numerosa della competizione a contatto controllato che aiuta i giovani pugili nella transizione dal settore giovanile al pugilato olimpionico – , si è recata nel capoluogo toscano dove, nella categoria "Canguri" (10-11 anni) è arrivata una sconfitta per Lorenzo Contino, Davide El Ghyathi e Chiara Warnakulasuriya; mentre sono riusciti a conquistare una vittoria Justin Kuci e Matteo Ungureanu.

Nella categoria "Allievi" (12-13 anni), invece, non hanno trovato fortuna Christian Bigongiari e Fabio Cerri, entrambi sconfitti, mentre è arrivato un pari per Daisy Kuci. Vittoria, invece, per Ilaria Fasano e Andrea Sgueo, entrambi, ormai, prossimi al passaggio al settore agonistico nella categoria "Schoolgirl-Schoolboy" (13-14 anni).

Alla manifestazione fiorentina, negli incontri di pugilato olimpionico, si è visto calcare il ring anche lo "Schoolboy" 42 kg Luvie Nichol Fernando Warnakulasuriya, accompagnato dal maestro Fancelli. Opposto a Francesco Maggi (Edera Boxing Gym Ravenna), questa volta Warnakulasuriya ha saputo vincere e convincere. Con il suo pugilato molto aggressivo, che predilige uno scambio ravvicinato e costante di colpi, il lucchese di origini srilankesi si è saputo imporre a tal punto da costringere l’arbitro ad interrompere l’incontro nel corso della terza ripresa.