Forte in testa per una notte. Poker servito al Grosseto

forte dei marmi

4

grosseto

1

FORTE DEI MARMI: Gnata, Ambrosio F., Torner, Ipinazar F., Ipinazar P., Borgo, Chereches, Cacciaguerra. All. De Gerone.

GROSSETO: Fongaro, Saavedra, De Oro, Sillero, Barragan, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani. All. Mariotti.

Arbitri: Stallone e De Palma.

Marcatori: 3’ pt Ipinazar P., 8’ pt Ambrosio, Ipinazar F. ; 5’ st Barragan, 9’ st Ipinazar F.

FORTE DEI MARMI – Una serata da incorniciare: vittoria, spettacolo e applausi. I rossoblù travolgono il Grosseto e, almeno per una notte, si ritrovano in testa alla classifica. È stata una serata da ricordare al palazzetto per i tifosi del Forte dei Marmi che hanno celebrato un’altra vittoria fondamentale. Il 4-1 rifilato al Grosseto è un messaggio chiaro al campionato: questa squadra è pronta a lottare ai vertici. A rendere tutto più speciale è stata la premiazione del capocannoniere della scorsa stagione, Federico Ambrosio.

Il match ha visto i padroni di casa partire forte, con il Grosseto capace di affacciarsi in avanti solo per pochi istanti prima di essere travolto dall’intensità dei padroni di casa. L’avvio è stato uno spettacolo: già al 3’ i rossoblù hanno trovato il vantaggio grazie a un’azione magistrale. Francisco Ipinazar, autentico motore della squadra, ha orchestrato una manovra perfetta, servendo Ambrosio sulla sinistra. Il suo passaggio al centro ha trovato pronto Patricio Ipinazar, che con un tocco di prima ha battuto il portiere. Da quel momento, il Forte ha preso il controllo totale della partita. Non sono mancati i legni a frenare l’entusiasmo dei rossoblù, con due traverse colpite, prima da Torner e poi ancora da Francisco Ipinazar, che hanno fatto trattenere il fiato ai tifosi. Ma il raddoppio non ha tardato ad arrivare: un contropiede fulminante ha portato alla rete di Ambrosio, servito ancora una volta da un ispiratissimo Patricio Ipinazar. Il tris, poi, è stato una perla del fratello, che con un tiro dalla distanza ha colpito il palo e insaccato.

Nella ripresa, il Grosseto ha cercato di reagire e ha trovato il gol al quarto minuto con Barragan, bravo a superare Gnata. Ma il Forte non ha mai vacillato: concentrato e compatto, ha chiuso i conti con il definitivo 4-1, ancora grazie a una giocata personale di Francisco. Da quel momento in poi, i rossoblù hanno gestito la partita con autorità, mostrando maturità e solidità. Per il Forte un Natale sereno e carico di soddisfazioni. La squadra ha confermato di essere una delle protagoniste indiscusse di questa stagione, pronta a inseguire traguardi ambiziosi.