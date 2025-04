Successo per i giovani dell'Alga Atletica nella Coppa Toscana Ragazzi a Firenze

Risultati positivi per i giovani dell’Alga Atletica. La prima prova della Coppa Toscana Ragazzi ha visto emergere Mattia Falciani del 2012 che, impegnato a Firenze nel biathlon, ha meritato il terzo posto di giornata. Il portacolori dell’Alga Atletica Arezzo ha ben figurato soprattutto nel salto in alto dove ha centrato il primo posto con 1.60 metri. La squadra aretina ha schierato anche Livia Agutoli, Margherita Gennari, Samuele Magnaghi, Fabio Marcaccioni, Isabella Mencarelli, Mariagiulia Pastorelli e Lisa Tavarnesi che hanno rotto il ghiaccio nella prima prova stagionale all’aperto. Un gruppo di Cadetti nati nel biennio 2010-2011, nel frattempo, è sceso in pista nella seconda giornata del Campionato di Società Interprovinciale. Flavia Matteucci ha trionfato nel salto triplo con 10.81 metri, ma tra i protagonisti della gara è rientrato anche Matteo Cartocci che ha meritato l’argento nei 150 piani e il bronzo negli 80 piani. Pierfrancesco Borgese ha chiuso al quarto posto gli 80 piani e al sesto posto i 150 piani, Gabriele Corbelli si è piazzato quarto nei 150 piani e sesto negli 80 piani, e Lisa Rossi (anno tra i Cadetti) si è subito dimostrata competitiva con un bel quarto posto nel salto in alto.