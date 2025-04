Ottimi risultati per la futura Asd Pentathlon Moderno ai campionati italiani

La futura Asd Pentathlon Moderno esordisce con ottimi risultati ai campionati italiani assoluti in corso di svolgimento a Roma. Pesaro è rappresentata da Nikola Sozzi, Sara Converttini, Giorgia e Francesca Casciaro. La prova di scherma di ieri si è chiusa con Pesaro in terza posizione nella classifica a squadre. Giorgia Casciato ieri nella gara inaugurale di scherma è arrivata quattordicesima. Oggi è in programma la gara di nuoto. I primi diciotto atleti delle varie discipline disputeranno domenica la finale.

Intanto la Futura ha colto buoni risultati al trofeo nazionale di Modena: "La nostra squadra – dice la presidente Adriana Fabbri – ha recentemente conquistato il primo posto nella categoria Under 11 maschile con Nathan Santise, Nicolò Artese, Gianluca Timpone e Raffaele Scopece. Terzo posto per Martina Caporizi nella stessa categoria femminile. Argento nella categoria under 9 femminile per Samantha Santise. Ma tutti si sono ben comportati – conclude – compresa anche la formazione under 17 che era formata da Riccardo Ucci, Alessio Bertulli, Federico Forlani e Manuel Vagnini. Molto brava anche Greta Martusciello nell’under 17 femminile. Un ringraziamento particolare al tecnico Joy Bugattelli e anche alla maestra di scherma Evelina Langella".