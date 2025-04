Papalini Baseball Pesaro debutta in Serie B contro San Marino: doppia sfida in arrivo

Inizia domani per la Papalini Baseball Pesaro il campionato di serie B con la sfida contro il San Marino. Primo incontro alle 11, secondo alle 15. Un debutto in categoria ancora più significativo, in quanto arriva dopo la brillante promozione conquistata al termine di un’entusiasmante stagione passata. La formazione pesarese, forte dell’entusiasmo per il salto di categoria e reduce da una fase di preparazione intensa e meticolosa sotto la guida dello staff tecnico, è pronta a dare il massimo in questa nuova stagione di Serie B. L’obiettivo è chiaro: ben figurare nel campionato e dimostrare la crescita costante del movimento del baseball nella città adriatica, consolidando il meritato accesso alla categoria superiore.

"Siamo carichi e impazienti di iniziare", dichiara coach Umberto Baldassarri. "La preparazione è andata bene e i ragazzi (foto Baro) hanno dimostrato grande impegno. La promozione della scorsa stagione ci ha dato una grande carica e vogliamo onorare al meglio questa opportunità. Iniziare contro una squadra solida come San Marino sarà una sfida importante, ma siamo pronti a giocarcela punto su punto". Il San Marino è una formazione tradizionalmente competitiva nel panorama del baseball italiano, e affrontare due partite di fila contro di loro richiederà concentrazione, tenacia e un gioco di squadra impeccabile.

b. t.