Alla bocciofila Montesanto successi dei locali Dari-Sabbatini e Cardini-Bonfigli di Sforzacosta

Non ha deluso le aspettative la 24ª edizione del Trofeo Città di Potenza Picena ospitato alla bocciofila Montesanto, presieduta da Maurizio Ascani, dove si sono sfidate formazioni di coppia divisa in due eventi. Il primo, con una formula originale, vedeva sfidarsi coppie di categoria A oppure coppie con un componente di categoria A e l’altro di categorie inferiori. Più tradizionale l’altra competizione dedicata alle coppie di categorie BCD. Nella gara A doppietta per i padroni di casa della Bocciofila Montesanto che hanno piazzato al primo posto Domenico Dari-Luca Sabbatini davanti ai compagni di squadra Luca Petrelli-Leonardo Stacchiotti. Terzo posto per Piero Bonfigli-Leonardo Cannella (H. R. Villa Potenza). Nella gara BCD vittoria per Luigi Cardini-Giovanni Bonfigli (Sforzacosta) che hanno battuto 12-9 Alessio Sampaolesi-Stefano Crucianelli (Loreto).