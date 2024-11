All’Adriatic Golf di Cervia brilla la stella di Cristian Brighi. In prima categoria ok Bellettini

Il primo fine settimana agonistico del mese di novembre dell’Adriatic Golf di Cervia, complice la festività di Ognissanti, ha preso il via venerdì 1 con la Jampaa Golf Cup.

Ha vinto con grande merito Cristian Brighi grazie a un giro in 79 colpi. In prima categoria Marco Bellettini (37) ha preceduto Diego Amplatz, a pari punti, ed Enrico Montorsi (36) al termine di un testa a testa all’ultimo colpo che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico presente all’Adriatic Golf Club cervese. In seconda Marco Rottigni (35) ha avuto la meglio su Giovanni Canducci (34) e Davide Moretti (33) mentre in terza, grazie al parziale delle ultime buche, Marco Regazzi (37) ha superato Nicola Boni, appaiato nel punteggio, e Silvano Parmesani (36).

Il giorno seguente Simone Santovito e Pietro Conti si sono imposti con merito nella gara Premiata Officina Lugaresi con 65 colpi.

Nella categoria netta Marcello Baiardi e Roberto Sacchetti (49) hanno superato di misura Elia Saul Accarrino con Giorgio Cusinato e Roberto Stringara con Federico Balestri. Domenica 3 novembre il circuito Bretagna Tour ha completato il trittico di appuntamenti al circolo romagnolo.

Successo a Michele Mazzotti con 74 colpi mentre Paolo Vetricini (37), Diego Amplatz (36) e Aldo Gualdi (37) si sono imposti nelle categorie nette accedendo alla finale nazionale. Tante le emozioni del pubblico che ha seguito con passione e competenza le gare.

Andrea Ronchi