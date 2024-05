Alma Mater Studiorum Campobasso, Quattro vittorie e il sogno dello scudetto revive

Quattro partite, quattro vittorie. E adesso il sogno di riprendersi lo scudetto - lo scorso anno arrivò comunque un altro sigillo a livello europeo - in occasione dei campionati nazionali universitari di Campobasso.

La formazione dell’Alma Mater Studiorum è, a livello dei canestri, la più blasonata in Italia. L’unica, per di più, capace di imporsi anche a livello europeo, schierando nel proprio organico elementi del calibro di Pippo Ricci (scoperto prima dal Cus Bologna e poi portato in Nazionale da Meo Sacchetti), Valerio Cucci e Gherardo Sabatini.

A Campobasso la formazione allenata da Matteo Lolli cala il poker, superando il Cus Trieste (76-56), il Cus Macerata (102-69) e il Cus Verona (90-56). In semifinale netto successo anche sul Cus Pisa, 86-61 (26-10, 51-31, 78-46 i parziali) e stacca il pass per la finale. Il tabellino: Barattini (capitano) 8, Buscaroli 10, Solaroli 11, Ranieri 10, Giulio Martini 9, Zedda 10, Costantini 2, Lucio Martini 13, Zambon 7, Galletti 2, Grotti 2, Ferdeghini 2.

"Una partita – dice Solaroli – in cui abbiamo avuto subito l’approccio giusto e l’abbiamo indirizzata dove volevamo noi. Il primo e terzo quarto sono stati decisivi per prendere il distacco che volevamo. Nell’ultimo quarto poi anche per un leggero rilassamento abbiamo subito un piccolo parziale che però ci ha fatto mantenere largamente il vantaggio. Ora aspettiamo solo la finale di domani, carichi e motivati".

E coach Lolli? "Ottima prestazione difensiva. La forza del gruppo come sempre ha fatto la differenza. Adesso ci tocca in finale il Cus Milano: siamo pronti". E adesso sotto con il Cus Milano, rivale tradizionale con la quale, spesso e volentieri, i bolognesi hanno dato vita a gare piene di pathos e di emozioni. La squadra, in vista dei prossimi europei potrebbero esserci nuovi innesti, è composta da Marco Barattini, Francesco Buscaroli, Stefano Costantini, Mattia Ferdeghini, Riccardo Galletti, Alessandro Grotti, Giulio Martini, Lucio Martini, Tommaso Ranieri, Manuele Solaroli, Luca Zambon e Vittorio Zedda.