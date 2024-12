Amatori-Rari Nantes. E’ stato siglato l’accordo

Gli Amatori Nuoto Follonica collaboreranno con la Rari Nantes Florentia. Tra le due società va quindi a stringersi un legame che ha contribuito in passato alla crescita della società e del movimento natatorio nazionale. Questo importante ritorno segna un nuovo punto di partenza per le due realtà, pronte a unire le forze per sviluppare ulteriormente le proprie squadre agonistiche e promuovere il nuoto in Toscana. La collaborazione tra le due società risale al periodo 2001-2011, anni cruciali per il consolidamento degli Amatori Nuoto Follonica, che hanno beneficiato del supporto tecnico e organizzativo della Rari Nantes Florentia. Dopo una parentesi di lavoro con altre realtà sportive, il 2024 segna il ritorno alle origini e il rinnovo di un sodalizio che si pone l’obiettivo di creare nuove opportunità per atleti di ogni età e livello. "Questa collaborazione rappresenta una scelta strategica per rafforzare le nostre squadre e migliorare ulteriormente la qualità del lavoro svolto – dice il presidente Roberto Merlini –. Grazie alla condivisione di competenze e alla sinergia con i tecnici di Firenze, siamo certi di poter creare un ambiente stimolante e formativo per tutti i nostri atleti." Il punto di forza di questa collaborazione è la condivisione di allenamenti, stage e competenze tecniche.