America's Cup, sfida tra Luna Rossa e Alinghi rinviata. Regate annullate per meteo avverso

Roma, 8 settembre 2024 – Tutto ancora in bilico in Louis Vuitton Cup. L’organizzazione ha infatti deciso di cancellare la giornata odierna di regate a causa delle condizioni meteorologiche non adatte a disputare i match race. Prima un forte temporale e poi il vento debole hanno impedito alle imbarcazioni di impegnarsi nelle tre sfide previste oggi. Si è cercato di ritardare il più possibile la partenza per cercare di non rinviare la giornata ma arrivati alle 16.15, orario limite per disputare i match race vista la necessità di riaprire il golfo di Barcellona al traffico marittimo, si è deciso di annullare le regate in programma.

Tutto rinviato a domani dunque, quando tuttavia le condizioni di vento non dovrebbero comunque essere così buone: le previsioni parlano infatti di 5 nodi di intensità, un valore insufficiente per dare il via alle sfide dell’ultima giornata del Double Round Robin. Il programma prevede tre match race. a sfida tra Ineos Britannia e Orient Express, quella tra Luna Rossa e Alinghi e infine New Zealand contro American Magic, quest’ultima come senza punti in palio vista la presenza dell’imbarcazione neozelandese detentrice dell’America’s Cup.

Più importanti invece gli esiti delle prime due sfide: Orient Express avrà l’ultima chance di agganciare Alinghi e giocarsi il passaggio in semifinale ma battere gli inglesi non sarà facile viste anche le prestazioni dei transalpini nei match race precedenti. I britannici dal canto loro dovranno inseguire la vittoria per cercare di agganciare Luna Rossa al comando della classifica dopo la vittoria proprio contro gli italiani di sabato.

L’imbarcazione italiana sarà comunque padrona del proprio destino visto che nella seconda sfida di giornata dovrà vedersela con gli svizzeri di Alinghi. In caso di successo, l’equipaggio guidato dai timonieri James Spithill e Francesco Bruni passerà il turno come primo in classifica nel Double Round Robin potendo così scegliere l’avversario per le semifinali. Il sindacato italiano sarà anche chiamato a riscattare la sconfitta netta contro Ineos Britannia, ritrovando subito lo smalto e le performance messe in acqua fino ad oggi e che l'avevo vista imbattuta fino a sabato.