Amore sul ring per il titolo. Combatterà con Cravagno

Oggi alle 12, presso la Sala dell’Arengo del palazzo municipale, si guarderanno per la prima volta negli occhi i protagonisti del 24° Memorial Carlos Duran, in programma domani alle 18 per quanto riguarda la prima parte del programma e quindi alle 21 per la seconda. Sono infatti previste la tradizionale conferenza stampa e le operazioni di peso, a cui gli appassionati potranno presenziare liberamente. Superfluo sottolineare come l’improvvisa designazione dell’imbattuto peso medio croato Mate Rudan quale rivale del nostro Nicola Cristofori abbia sollevato grande sorpresa e non poche preoccupazioni tra i suoi numerosi sostenitori.

Quando si affronta per il titolo Continentale U.B.O un pugile che ha disputato sette incontri vincendoli tutti per ko (diversi all’estero), è chiaro che non ci si trova alla vigilia di un combattimento qualsiasi, ma di un vero esame di laurea. Se Nicola, con cervello, velocità e tecnica riuscirà a prevalere sul durissimo colpitore croato, dimostrerà di essere pronto per traguardi di alto livello internazionale. L’impresa non è impossibile, però gli sarà d’obbligo non commettere neppure un minimo errore. Un particolare non da poco.

Massimiliano Duran, che del “doppio” programma del Memorial in ricordo di suo padre è l’organizzatore, conosce i rischi ma è consapevole che soltanto rischiando sul ring si può fare carriera. Anche gli altri cinque incontri professionistici del programma non si discostano quindi da tale impostazione. Nel pomeriggio, il supermedio debuttante Andrea Solaro e la campionessa italiana Michela Braga se la vedranno rispettivamente con gli spagnoli Yasa Essa ed Eva Cantos, mentre durante la serata l’imbattuto superleggero padanino Nicolò Amore si giocherà la cintura Internazionale U.B.O con l’altrettanto imbattuto Diego Cravagno, di Roma. Quindi in vetrina il tunisino di Ferrara Momo Nasri, idolo del pubblico, opposto all’argentino Sergio Escobar.