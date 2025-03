Maratonina di Pistoia 2025, le foto e la classifica

Pistoia, 23 marzo 2025 – Nonostante l’allerta meteo diffusa dalla Regione, la 36ª Maratonina di Pistoia si è svolta sotto un cielo insperatamente sereno. L’organizzazione, curata da ANCoS APS della Confartigianato con il supporto del CAI di Pistoia, dell’Atletica Pistoia e del Comune di Pistoia, ha affrontato l’evento con grande apprensione, temendo il maltempo. Tuttavia, già dal sabato era chiaro che si sarebbe trattato solo di pioggia, senza criticità particolari.

Così, all’alba, sotto il sole, oltre 600 podisti competitivi si sono schierati alla partenza dalla zona industriale di Sant’Agostino, con il patrocinio del CONI. Alla manifestazione hanno preso parte anche numerosi runner non competitivi, tra cui l’Associazione Fibromialgia e “I Maratonabili”, che permette ai ragazzi in carrozzina di partecipare alle competizioni.

Significativa la presenza dell’Avis Regionale, con il supporto della sezione pratese. La gara, valida per il campionato provinciale Uisp, ha introdotto quest’anno una novità: la “mini run”, una corsa dedicata ai più piccoli, che hanno affrontato distanze a loro congeniali con grande entusiasmo. Il percorso, da ripetere due volte, ha attraversato alcuni dei punti più suggestivi della città, offrendo uno spettacolo unico con il lungo viale antistante la Confartigianato invaso dai podisti. Un colpo d’occhio emozionante sia alla partenza che all’arrivo. Grande soddisfazione per il successo della manifestazione è stata espressa da Roberto Bonistalli, presidente del Gruppo Podistico Cai Pistoia, che ha sottolineato il crescente impegno necessario per organizzare eventi di alto livello.

Un impegno reso ancor più complesso dalle avverse condizioni del giorno precedente, segnato da pioggia incessante e da un furto che ha privato l’organizzazione di un gazebo, tavoli e materiali destinati ai ristori. Il servizio fotografico è stato curato dalla ETS Regalami un Sorriso, con le immagini indicizzate per la ricerca tramite il numero di pettorale.