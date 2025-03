Rugby, il Petrarca Padova vince a Rovigo 13-3 e guasta la festa per i 90 anni del club

Rovigo, 23 marzo 2025 - Il Petrarca Padova rovina la festa della Femi Cz Rugby Rovigo nella giornata della celebrazione dei novant’anni dalla fondazione del club rossoblù vincendo il derby numero 181 e l’edizione 32 dell’Adige Cup. Una giornata speciale iniziata la mattina con la consegna dei caps a tutti i campioni che hanno scritto la storia della società di Viale Alfieri: alle celebrazioni hanno partecipato più di 300 giocatori, dei 729 rossoblù totali.

Alle 16, il fischio d’inizio di Gnecchi. Al 10’ i bersaglieri hanno la possibilità di portarsi a +3 con un calcio piazzato di Thomson, il sudafricano però non centra i pali. Il match è tirato e si sblocca al 25’ quando Rovigo ha ancora la possibilità dalla piazzola di segnare i primi punti: Thomson questa volta è preciso, sblocca così il risultato, 3-0. Una prima frazione caratterizzata dai calci piazzati, al 30’ Thomson prova dalla metà del campo a centrare i pali, la posizione difficile però non permette la concretizzazione. Al 33’ Thomson prova a centrare i pali dalla stessa posizione del calcio piazzato precedente, anche questa volta però non centra l’ovale tra i pali. Un primo tempo chiuso, dove entrambe le squadre non riescono ad imporsi sull’avversario con punti pesanti; i due team tornano negli spogliatoi con il risultato di 3 a 0.

Il secondo tempo inizia in favore del Petrarca Rugby che avanza il campo e ottiene un calcio a favore, i tuttineri optano per i pali, Lyle è preciso e porta le due squadre sul 3-3. Al 56’ sono ancora i tuttineri ad avere la meglio sui bersaglieri: touche in prossimità dei cinque metri per gli ospiti, drive efficace che porta oltre la linea Citton. Lyle è preciso, 3-10. Al 65’ possibilità del Petrarca di aggiungere +3 al piede, Donato però dalla piazzola non è preciso. Al 69’ Donato aggiunge un calcio piazzato per il Petrarca Rugby, portando così i tuttineri sopra break, 3-13. Negli ultimi minuti del match Petrarca mantiene fortemente il possesso per non permettere nulla ai bersaglieri e tornando a vincere dopo tre sconfitte di fila.

Una vittoria fondamentale per i campioni d’Italia in carica che riconquistano la terza posizione, messa a rischio dopo le vittorie di ieri di Valorugby e Fiamme Oro. I Bersaglieri mantengono il secondo gradino del podio a 5 lunghezze di distanza dal Viadana. “Abbiamo sprecato troppe occasioni nel primo tempo e abbiamo lasciato molti punti al piede, le parole di coach Davide Giazzon. Nel secondo tempo Petrarca è entrata nella nostra zona rossa una volta ed ha segnato, non siamo stati in grado di reagire. Onore al Petrarca che in ogni occasione che ha avuto ha concretizzato. Noi non siamo stati cinici, dobbiamo lavorare duramente sotto questo aspetto. Siamo andati sotto pressione, dopo il primo errore ne abbiamo fatti molti. Non abbiamo reagito mentalmente. Ora ci aspettano tre partite prima della pausa, molto dure. Dobbiamo ricominciare e lavorare duramente.”

Campionato Serie A Elite, XV giornata

FEMI-CZ Rovigo v Petrarca Rugby 3–13 (3-0) Marcatori p.t. 25’ c.p. Thomson (3-0); s.t. 51’ c.p. Lyle (3-3), 57’ m. Citton tr. Lyle (3-10), 69’ c.p. Donato (3-13)

FEMI-CZ Rovigo: Mostert (58’ Lertora), Vaccari, Diederich Ferrario, Moscardi, Belloni; Thomson, Chillon (67’ Krsul); Casado Sandri, Sironi, Meggiato (51’ Cosi); Ferro (cap.) (5’ Steolo-15’ Ferro- 51’ Steolo), Fourcade (76’ Ortis); Swanepoel (14’ Tripodo), Giulian (61’ Cadorini), Leccioli (61’ Della Sala). All. Giazzon

Petrarca Rugby: Lyle (62’ Donato); Scagnolari, De Masi (69’ Jimenez), Broggin, Minozzi M.; Tebaldi, Citton; Trotta, Casolari (66’ Romanini), Botturi; Michieletto (44’ Ghigo), Galetto; Bizzotto (56’ D’Amico,), Cugini (24’ Montilla-34’ Cugini – 54’ Montilla), Pelliccioli (62’ Brugnara). All. Jimenez