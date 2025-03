Primo en plein di vittorie. Il rugby reggiano gode

Il primo weekend di primavera ha portato al rugby reggiano un magnifico en plein di vittorie come non si era ancora visto in questa stagione. Al successo della squadra d’Élite a Vicenza, un 6-11 più convincente di quanto dica lo score, hanno fatto eco le formazioni di Serie C e quelle junior.

In C il Valorugby cadetto ha vinto nettamente a Faenza, 5-48, e conferma la seconda posizione quando mancano sei giornate all’inizio dei play-off promozione interregionali; il Rugby Guastalla conquista il primo successo sul campo di questa stagione (l’unico precedente era arrivato a tavolino) superando a sorpresa Modena, 30-29, e può anche abbandonare finalmente il posto di fanalino di coda regionale.

Tra gli junior solida vittoria del Valorugby U18 nel campionato regionale, 27-13 a Noceto, e nuovo successo di spessore del Valorugby U16 nel torneo interregionale: 22-13 all’UR Firenze sul campo di Cadè. Entrambe queste formazioni dei Diavoli junior sono seconde nel proprio girone.

Le classifiche senior aggiornate.

A Elite: Viadana 61 punti, Rovigo 56, Petrarca 51, Valorugby 48; Fiamme Oro 48, Colorno 34, Mogliano 34, Rangers 20, Lyons 19; Lazio 7.

C Promozione: Rugby Parma B 48 punti, Valorugby B 45, Noceto B 36, Carpi 35, Ferrara 24, Forlì 22, Imola 15, Faenza 14, Highlanders 6.

C Regionale: Saviors Cesena 32 punti, Modena B 29, Bologna B 25, Colorno C 24, Ravenna 24, Guastalla 13, Rimini 12.

Domenica si giocano Valorugby-Fiamme Oro Roma al Mirabello alle 12.45 (esigenze tv) e Valorugby B-Cus Ferrara alle 15.30 a Cadè.

Marco Ballabeni