Riapre la stagione di motocross. Prime gare a Castellarano

Scatta domenica la stagione agonistica n°46 del Moto Club Castellarano. Al crossodromo si svolgerà una prova del Trofeo Regionale Uisp. Al via i giovanissimi piloti del minicross con le categorie Promo 50, Promo 65, Promo 85 ed Expert 85, tutti alla quarta prova. Il motocross sarà invece alla terza prova per le classi 2 tempi della 125cc e 250cc così come per le MX2 e MX1 degli Over 40 e 50. Sarà invece gara d’apertura per le storiche moto del motocross d’epoca.

Buone le posizioni di classifica dei piloti del Moto Club Castellarano (che conta ducento associati), che domenica gareggeranno in casa. Nel minicross al comando della Promo 65 c’è Thomas Toni, al 3° Leonardo Balestri e al 7° Alberto Debbia. Tra i Promo 85, Castellarano piazza al 2° posto Alessandro Meglioli, mentre, riguardo al motocross, nella classe 125cc Matteo Orsi è secondo e Filippo Pelati quarto tra gli Agonisti, mentre Thomas Rossi è al comando della classifica tra gli Amatori. Nella 250cc, Adriano Amadei 3° tra gli Amatori. Negli Over 50 al quarto posto troviamo Agusto De Putti tra gli Esperti, mentre Tommaso Lugari è secondo tra gli Amatori e ottavo Gabriele Neviani tra gli Hobby.

Il programma di gara di domenica prevede per tutti di prima mattina le prove libere seguite dalle qualifiche cronometrate. Poi una volta composti gli schieramenti al cancelletto di partenza, a seguire ci saranno le doppie finali che assegneranno questa tappa del Trofeo Uisp.