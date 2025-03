Rugby serie B: gli uomini di Brolis in trasferta a Modena, mentre il Pieve di Balboni va a Sondrio per la sfida salvezza. L’Emil Banca cerca lo sgambetto alla regina

Giornata decisiva per le due formazioni bolognesi di rugby che con ambizioni di classifica completamente diverse, si trovano oggi in due scontri diretti. Alle 15,30 a Modena l’Emil Banca di Francesco Brolis, reduce dalla sconfitta interna con Brixia prova a rialzarsi in casa della prima. Le speranze di promozione sono ridotte al lumicino. Soavi e compagni voglio puntare a recuperare gli 11 punti di disavanzo dal Modena. L’Emil Banca è chiamata a vincere e convincere, ma per farlo dovrà eliminare quei passaggi a vuoto che sono costati carissimi domenica scorsa e dovrà farlo contro quella che, organici alla mano non sarà forse la squadra più talentosa del girone, ma è sicuramente la più solida. A livello di formazione capitano Soavi sarà l’estremo, alle ali Sacchetti e De Napoli, con Cuscini e Pancaldi centri. Coppia mediana con Chico e Bernabò, mentre nel pacchetto di mischia Visentin, Schiavone e Biondi saranno in terza linea, Cesari e Gambacorta in seconda, Vilasi e Fattori con Bernardi tallonatore in prima. Dalla panchina Lanzano, Anteghini e Bonini, Rubbini e Amico, Scorzoni e Micheler.

Turno decisivo per Emil Banca, ma lo sarà anche per il Pieve. La formazione di Renzo Balboni è attesa dalla sfida salvezza in programma alle 14.30 a Sondrio.

Gli ultimi risultati hanno fatto scivolare il Pieve in ultima posizione a -1 dal Botticino e a -5 proprio da quel Sondrio che è l’odierno avversario. Una vittoria sarebbe così corroborante per il morale e per la classifica.

Rientra Andrea Balsemin dopo la nascita del figlio Liam, per una sfida che vale tantissimo per il Pieve. La formazione prevede Davide Tassinari estremo, Cevolani e Marzocchi alle ali, Dal Pozzo e Cocchiarella centri, Simone Rosso e Pietro Accorsi coppia mediana, Balsemin, Giona Tassinari e Cassani in terza linea, Preda e Taddia in seconda, Lindelli, Guandalini e Levorato in prima.

Le altre gare: Brixia-Bergamo, Lyons Piacenza-Botticino, Colorno-Rovato.

La classifica: Modena 58, Brixia 51, Bologna 47, Bergamo 46, Colorno 39, Lyons Piacenza 37, Rovato 34, Sondrio 29, Botticino 25, Pieve 24.

Filippo Mazzoni