Football Americano. Le Aquile piangono Marco Nani. Fu un protagonista negli anni ’90

Un grave lutto colpisce lo sport cittadino e soprattutto la famiglia del football americano e delle Aquile. E’ lo stesso sodalizio sportivo estense a comunicare sul suo sito web la scomparsa a Parigi di Marco Nani.

Ex giocatore degli anni d’oro delle Aquile, negli anni novanta, Nani aveva soltanto 53 anni ed era afflitto da una malattia terribile. "Incontrando Marco per la strada nei suoi dorati anni ’90, in abiti civili, non avresti mai detto che era un giocatore di football, e pure fortissimo – raccontano le Aquile nel loro ricordo dell’ex giocatore –. Minuto e compatto, con il sorriso sempre acceso e un’aura di positività che irradiava su chiunque gli stesse accanto. Aveva un cuore e un coraggio immensi, Marco. E queste sue doti lo hanno fatto grande, sul campo e fuori".

Classe 1971, fu uno dei migliori prodotti della “Mike Wyatt generation”: ricevitore e runningback di razza prima, e coach poi. Ogni compagno di squadra, allenatore, dirigente, giocatore che ha incrociato il suo cammino conserva di lui solo ricordi eccezionali.

"Perché è questo che era Marco, un uomo eccezionale. Ci hai lasciato davvero troppo presto #15, anche se per raggiungere i tuoi amati Luca e Carlo Alberto. Ti ricorderemo tutti con grande affetto, Aquila. Fai buon viaggio", scrive la società sul suo sito.