Calcio a 5 serie A. Barichello sprona l’Italservice: "A Manfredonia altra battaglia»

Sosta alle spalle, finali di Coppa Italia archiviate. La serie A è pronta a tornare in azione, come l’Italservice Pesaro che domani fa visita alla Vitulano Drugstore Manfredonia alle 17. Scontro diretto importante, non decisivo, ma che può dire tanto nel cammino dei biancorossi. Diretta streaming visibile nel canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Capitan Tonidandel e compagni nell’ultimo turno, due settimane fa, hanno vinto, catturando tre punti fondamentali, nella gara casalinga con la Came Treviso. Matheus Barichello, vicecapocannoniere di serie A, fa il punto: "Abbiamo approfittato della sosta per allenarci intensamente in questi giorni e per recuperare i giocatori acciaccati. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria, la vittoria con la Came ha aumentato la fiducia del gruppo. Servono, però, tanti punti ancora per centrare il traguardo. Domani servirà una prestazione maiuscola. Affronteremo un avversario tosto, in un campo difficile. L’obiettivo del Manfredonia è lo stesso nostro".

Settore giovanile. "Ci credevamo molto dopo l’ultima vittoria che ci aveva messo in un’ottima posizione. Un po’ di delusione c’è, ma le sensazioni restano di grande orgoglio per le quattro partite disputate." Così Giacomo Ravera, tecnico dell’Under 19 regionale dell’Italservice Pesaro, ha commentato il secondo posto ottenuto nel girone Silver. Una medaglia d’argento che coincide, purtroppo, con la chiusura dell’annata sportiva 2024/2025, quanto meno per ciò che riguarda i campionati principali. Una stagione intensa, quella vissuta dall’Under 19 regionale biancorossa, chiusa sì a pari punti con il Chiaravalle, ma con il Pietralacroce capace di mantenere il primato e staccare il pass per i quarti di finale dei playoff: "L’unica sconfitta è arrivata in modo rocambolesco ed al termine di una partita giocata alla pari. Solo per questo – chiude Ravera – c’è un po’ di rammarico".

b.t.