De Akker, grande chance: "Attenti all’Onda Forte"

Sfida casalinga per la De Akker Bologna. Reduce dalla vittoria e dalla conquista del quarto posto nel confronto di venerdì a Roma con la Vis Nova, la formazione di Federico Mistrangelo questo pomeriggio alle 15 ospita, alla piscina Carmen Longo, un’altra formazione capitolina, l’Onda Forte. Raggiunte in classifica Trieste e proprio Vis Nova Roma, Edo Cocchi e compagni sono quest’oggi attesi da un turno sulla carta alla portata contro una Onda Forte penultima forza del campionato con appena 5 punti al proprio attivo. In casa De Akker non si vuole quindi perdere un’occasione ghiottissima per continuare la propria corsa e magari, visti gli impegni delle dirette concorrenti, cercare di staccare gli avversari.

"Vincere a Roma è stato importante – conferma Francesco Lucci –. Con la Vis Nova siamo riusciti a salire sul pulmino che viaggia dietro alle tre grandi del campionato e fanno un campionato a parte. Inoltre è stato importante per i play off che andremo a giocare tra un mese. Siamo partiti bene, cosa che non sempre riusciamo a fare in trasferta, poi abbiamo reagito al loro ritorno e siamo riusciti a chiudere la partita a nostro favore". E’ proprio il giocatore nativo di Anzio a sottolineare i meriti e la grande crescita della De Akker. "A settembre siamo arrivati in dieci nuovi su tredici, era normale che ci sarebbe stato un momento di assestamento, poi ci siamo compattati, facendoci arrivare dove siamo ora. Ora testa ai play off, che è il nostro obiettivo". Lucci presenta infine così la sfida di quest’oggi con l’Onda Forte. "Non avranno nulla da perdere, quindi con la serenità di chi può giocare con la testa libera. Noi dobbiamo iniziare bene e mettere la partita subito nei binari giusti".

Le altre gare: Olympic Roma-Brescia, Florentia-Ortigia, Savona-Vis Nova Roma, Pro Recco-Posillipo, Catania-Palermo, Trieste-Quinto.

La classifica: Pro Recco e Brescia 64, Savona 57, De Akker Bologna, Trieste e Vis Nova Roma 37, Posillipo Napoli 34, Ortigia Siracusa 26, Palermo 24, Quinto 23, Florentia 22, Olympic Roma 15, Onda Forte Roma 5, Catania 4.