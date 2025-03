Motociclismo. Oncu e Mahendra, oggi prove libere. Il turco: "Sono molto motivato»

Tutto è pronto per la seconda tappa del Mondiale SuperSport600 Next Gen, in Portogallo, sugli spettacolari saliscendi della pista di Portimao. Infatti, il paddock della SuperBike è sbarcato in terra lusitana già dalla scorsa settimana per due giorni di test e gli uomini del team ravennate Evan Bros si sono decisamente fatti ben valere con Oncu più veloce di tutti. La scuderia che fa capo a Fabio Evangelista, da quest’anno denominata Yamaha bLUcRU Evan Bros Team, schiera il turco Can Oncu e il giovanissimo indonesiano Aldi Mahendra e sarà in pista già da questa mattina dalle 10.40 alle 11.30 (ora italiana) per l’unica sessione di prove libere. Nel pomeriggio (14.55-15.35) prevista la Superpole per stabilire la griglia di partenza di gara1 in programma domani pomeriggio alle 13.35 mentre alle 10.30 sono previsti i 10’ di warm up.

Stesso orario anche per la prova di domenica: 13.35, questo perché anche in Portogallo l’ora legale scatta nella notte tra domani e domenica. "Nei test svolti qui – dice proprio il turco Can Oncu – le cose sono andate molto bene, quindi non posso che essere molto motivato. Abbiamo dimostrato già in Australia di poter ambire alle prime posizioni. Sarà un fine settimana divertente". A Portimao torna in gara anche il ravennate Federico Caricasulo, costretto a saltare la prima tappa in Australia per una caduta nei test.

