Hockey inline serie a. Forlì, playoff finiti: "Ma stagione super»

È finita 2-0 in favore dei Fox Legnaro gara2 dei quarti dei playoff scudetto. E così anche l’avventura della Libertas Hockey Forlì 2024/25 (complice anche il 4-7 dell’andata in via Ribolle). La società biancoazzurra, nonostante tutto, sottolinea la grande stagione disputata: "Alzi la mano chi, a inizio stagione, credeva che questo gruppo di ragazzini ripescati dalla serie B si sarebbe salvato in serie A e addirittura che sarebbe arrivato al quinto posto in classifica. Basti dire che, talmente presi dalle emozioni che la squadra ci ha regalato, nemmeno abbiamo festeggiato la permanenza matematica in massima serie, quasi fosse una cosa scontata e dovuta" (nella foto, un’esultanza in un match casalingo). Insomma, nel bilancio è giusto evidenziare "uno spogliatoio incredibile, con i giovani che sono cresciuti e i ‘senior’ ringiovaniti, per una miscela micidiale che ci ha fatto volare partita dopo partita".

Gli altri quarti: Vicenza-Cittadella 13-1 e 12-2, Milano-Edera Trieste 10-1 e 7-0, Asiago-Tigers Trieste 3-0 e 10-3.

e. ma.