Golf, al circolo Monte San Pietro un weekend di spettacolo. Successo per Fiori e Beltrami

Dopo una settimana di stop causa maltempo i golfisti bolognesi sono tornati in campo al Golf Bologna dove, sabato scorso, era in programma il Trofeo La Mancina, appuntamento tradizionale del calendario del circolo di Monte San Pietro. La gara è andata in scena con formula a coppie e vinta da Piero Prezzi e Matteo Mazzoli autori di un giro in 70 colpi, due meno del par del percorso. Nella categoria netta Nicola Mauria e Paolo Aiello (41) hanno superato di misura Guido monti e Fabrizio Cappucci, mentre Gino Bedogni ed Enea Salvini (38) hanno completato il podio. Il giorno seguente la tappa del circuito Tecnofreight Golf Challenge ha messo in palio punti preziosi verso la Finale in Costa Blanca. Riccardo Carbognin e Rocco Fiori hanno mostrato la miglior intesa completando le 18 buche da campionato in 71 colpi. Nella categoria netta Matteo Fiori e Stefano Beltrami (39) hanno vinto l’avvincente testa a testa con Carlo Tassi e Gianni Pallotti e Federico Capparotto con Pietro Salvati, tutti appaiati a 39 punti.

Andrea Ronchi