Andrea Costa, l’infermeria ormai è piena

Al di là della sconfitta, l’Andrea Costa paga un conto salato dopo il derby, con gli acciaccati Drocker e Fazzi. Se ci si aggiunge l’infortunio subito da Sorrentino, ecco che avanzano seri problemi in cabina di regia per Emanuele Di Paolantonio in vista della trasferta di domenica a Fabriano (dove non ci sarà l’ex Grandi, esonerato dai marchigiani martedì). Ma andiamo con ordine. Rispetto alla paura nell’immediato post gara, le condizioni di Drocker paiono meno preoccupanti del previsto. Dopo essere ricaduto sul piede di Chiappelli dopo un tiro, Drocker ha riportato una distorsione alla caviglia destra (la stessa che si era già infortunata), con il conseguente stop per domenica e la speranza di poter riprendere ad allenarsi mercoledì. Trauma al polso della mano destra per Fazzi (stesso infortunio subito nello spareggio di San Miniato) con una sospetta lesione parziale capsulo/legamentosa, da monitorare.

A loro si è aggiunto Sorrentino, infortunatosi alla coscia sinistra con una possibile stiramento del flessore: anche per lui esami di routine e monitoraggio dello staff medico. Assenze che hanno convinto la società a dare un supporto per gli allenamenti con l’ingresso in gruppo dell’esterno Mattia Pavani (uscito da Ozzano), figlio di Christian Pavani, per il quale non si parla per ora di ingaggio. E a proposito di Pavani senior, filtrano sensazioni positive in merito alla cessione societaria portata avanti dalla cordata guidata dall’ex presidente Fortitudo. Cordata (presente al derby) che ha già incontrato diverse volte i tifosi e la squadra, oltre che il sindaco Panieri, e alcuni sponsor biancorossi invitati a entrare a far parte del futuro consorzio che dovrà rilevare le quote della società. Il tutto dopo responso positivo dalla due diligence in corso sui conti biancorossi, con gli imprenditori della cordata interessati alla situazione debitoria al 31 dicembre 2023.

l. m.