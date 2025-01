Andrea Maltoni, talento del nuoto faentino. In vasca dopo il ritorno a casa dagli Usa

Andrea Maltoni, 18enne nuotatrice faentina che frequenta la Wingate University a Charlotte nella Carolina del Nord negli Stati Uniti, è ritornata nella sua città per le festività natalizie, partecipando con il Nuoto Sub Faenza alla Coppa Caduti di Brema disputatasi a Riccione il 22 dicembre. In questa importante competizione è stata la migliore a livello individuale dei 12 iscritti al meeting dove si confrontavano squadre di tutta Italia.

Da nuotatrice Senior, Maltoni si è piazzata quinta nei 100 dorso, settima nei 200 dorso e decima nei 200 stile libero. Inoltre, ha vinto anche nella categoria Assoluti il 17° Trofeo Sociale del Nuoto Sub Faenza, dove si sono sfidati atleti ed atlete tesserati per la società di Piazzale Pancrazi. "Ero un po’ emozionata in entrambe le occasioni – spiega Maltoni -, non vedevo l’ora di gareggiare nuovamente per il Nuoto Club Faenza dove sono cresciuta ed è stato veramente bello. Quando ritornerò in Italia a maggio, spero di disputare le ultime gare della stagione con la società faentina dove sono cresciuta e a cui sono legata".

Lo scorso luglio la faentina ha conseguito il diploma di maturità al Liceo Linguistico "Evangelista Torricelli" di Faenza, poi all’inizio di agosto ha partecipato, come Cadetta nata nel 2006, al Campionato italiano di Categoria di nuoto andato in scena al Foro Italico in Roma, arrivando tra le prime trenta.

A Ferragosto è partita per gli Stati Uniti per iniziare gli studi universitari, potendo anche contare su una borsa di studio assegnatale per avere ottenuto ottimi risultati scolastici e sportivi. Alla Wingate University frequenta il corso in Comunicazione Sports Media, il cui percorso per arrivare alla laurea è di quattro anni. "Sono davvero soddisfatta dell’esperienza che sto facendo negli Stati Uniti – spiega Maltoni – e soprattutto sono orgogliosa che siano stati i risultati sportivi ottenuti nella scorsa stagione ad avermi dato questa opportunità".

"Studiare e gareggiare per l’università – aggiunge Andrea – è molto bello e fa parte della mentalità statunitense e del loro mondo scolastico che ha tante differenze con quello italiano. Il primo semestre è stato abbastanza semplice, perchè venendo dal liceo linguistico, mi sono abituata presto a parlare con le amiche americane, ma pure il nuoto è molto diverso rispetto al nostro pur essendo comunque bello e divertente".