APPUNTAMENTO. Vannelli ospite d’eccezione di Arezzo Abilia. Grande successo al parco Pertini

Una giornata di sport, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie quella andata in scena ieri al Parco Pertini in occasione dell’iniziativa organizzata da Coni, dal comitato paralimpico italiano e dalla Uisp di Arezzo, per la promozione delle attività sportive del territorio. L’evento, giunto alla 16esima edizione, ha rappresentato un momento di aggregazione e di festa per i più giovani, che hanno potuto cimentarsi in varie discipline sportive. La presenza del comitato paralimpico ha consentito di conoscere anche le realtà territoriali che permettono alle persone con disabilità di praticare attività sportive. Protagonista anche la Polizia di Stato con una propria area espositiva, dove è stato possibile vedere da vicino la nuova Alfa Romeo Tonale, dedicata ai servizi di controllo del territorio.

Presente per l’occasione anche un testimonial d’eccezione come Federico Vanelli, già atleta dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato per la

specialità nuoto in acque libere e attualmente tecnico presso il Centro Nazionale Fiamme Oro, medaglia d’oro e d’argento agli europei di nuoto del 2016 e medaglia di

bronzo ai mondiali di Budapest del 2017, che lo scorso luglio, libero dal servizio, ha salvato dalle acque del fiume Adda un bambino di 12 anni, che stava annegando a causa della fortissima corrente. A Vanelli sono stati consegnati dei riconoscimenti dal Coni e dal Comune di Arezzo.