Aquile, missione compiuta: si torna in finale. Il 6 luglio a Ravenna la sfida contro Savona

Volano in finale le Aquile di coach Pippin, che sabato sera disputando un’ottimo partita hanno nettamente battuto i Bengals Brescia 14-42, guadagnando il primo dei due posti disponibili per il Silverbowl del prossimo 6 luglio a Ravenna, dove sfideranno i Pirates Savona. In una partita niente affatto scontata gli estensi sono scesi in campo con grinta e determinazione fin dalle prime azioni di gioco muovendo agevolmente palla in attacco e con la difesa che ha arginato ogni tentativo offensivo per tutto il primo quarto. Partono subito in attacco le Aquile con “Willo” Scaglia che che serve in profondità Gardinale e poi Bindini che porta l’ovale in end zone per il primo vantaggio estense con Romagnoli che aggiunge il punto addizionale nella trasformazione. Tocca ai Bengals replicare ma la difesa di coach Gordon ferma subito i bresciani e le Aquile tornano presto in attacco dalle proprie 30 yards con il runningback Cappellini che tra ricezioni e corse porta l’attacco estense in territorio avversario e con Ghironi che riceve il pass di Scaglia in end zone per il 14-0 dopo la trasformazione di Romagnoli.

Sul 21-7 i padroni di casa tentano di recuperare subito palla con un on side kick, ma lo special team estense fa buona guardia e le Aquile possono così ripartire dalle proprie 40 yards con Capitozzo, Giuliano e Nadj in evidenza nel ricevere e portare palla consentendo agli estensi di giocarsi il down a 10 yards dall’end zone avversaria con Scaglia che, grazie agli ottimi blocchi della propria linea, vola in end zone ristabilendo l’ampio distacco di 28-7.

Si rifanno sotto i Bengals, ma uno strepitoso Bindini schierato in difesa intercetta l’ovale e chiude di nuovo la porta all’attacco di casa con le squadre che vanno al riposo lungo pronte a dare battaglia ne 2° tempo. Terzo quarto con i Bengals sempre in difficoltà contro la difesa ferrarese e attacco estense che viene ben contenuto dai padroni di casa che anzi intercettano un pass di Sc-aglia e con il difensore Viviani che riporta l’ovale direttamente in end zone per il 28-14. La difesa estense torna a fermare l’attacco bresciano costretto a giocarsi il tutto per tutto ad ogni drive con le Aquile che ne approfittano recuperando palla sulle 30 yards bresciane e con Romagnoli che si carica sulle spalle il drive offensivo con due ottime corse che lo portano in end zone per l’ultimo touchdown della partita a cui lo stesso Romagnoli aggiunge il punto addizionale per il definitivo 42-14. Spazio alle riserve in campo per gli estensi negli ultimi minuti fino al fischio finale, che porta le Aquile alla finale del campionato di IFL2 per la seconda volta consecutiva.