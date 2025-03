Arcobaleno da applausi. Gli Allievi sono color oro

L’obiettivo dell’Arcobaleno resta in primis quello di far crescere giovani ginnaste e ginnasti, ancor prima che incrementare il medagliere societario. E le ultime uscite sono state decisamente incoraggianti, sotto entrambi i punti di vista.

Partendo dall’artistica maschile, con i giovanissimi agonisti di Patrizia Fratini e Tiziana Dolfetti capaci di piazzarsi sul podio in più specialità nella gara di Montevarchi. Nella categoria "Allievi Gold 1", medaglia del metallo più pregiato per Andrea Gemma, bronzo per il compagno di squadra Lorenzo Melis e quarto posto per Gianmarco Fruzzetti. Fra gli "Allievi Gold" ha invece brillato Francesco Pisano, agguantando una medaglia d’argento e precedendo il compagno Lapo Pucci, anch’egli reduce da una prestazione più che positiva premiata con una medaglia di bronzo.

Nella categoria "Silver" Leo Fantacci è salito sul gradino più alto tra i "Silver LB1", mentre Cosimo Fabbri si è classificato quarto tra gli "LC". Per la sezione femminile, ottimo il rendimento della compagna di squadra Giulia Arraj: medaglia d’argento nella gara Uisp "junior quinta categoria".

Passando infine alla ritmica, Serena Dionizio, Solena Randelli, Maria Vittoria Nuzzolo, Maria Claps e Sofia De Angelis si sono classificate settime nella seconda prova del campionato di Serie C.