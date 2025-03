Moto. "Che sfida in SportBike per me. Voglio dimostrare quanto valgo»

Nuovissima categoria, nuova moto, stesso team. Il 2025 del pilota ravennate Nicola Plazzi sarà sempre, per il quarto anno consecutivo, con il team faentino di Ilaria Cheli Mgim Corse ma non sarà più in sella alla Kawasaki nella SuperSport300 bensì nella nuovissima Sportbike, che farà sempre parte del paddock del Civ – il Campionato Italiano Velocità – praticamente sostituendo la vecchia 300. Cambiando categoria, cambierà anche la moto: Plazzi, infatti, guiderà un’Aprilia RS 660, piuttosto diversa dalla nipponica cui era abituato e che lo ha portato a salire sul podio per la prima volta in carriera e, anche, a partecipare con un wild card, alla tappa italiana del Mondiale SuperSport300, corsa a Misano. Dopo l’infortunio sul lavoro di inizio anno scorso, che aveva fatto rischiare a Plazzi due dita della mano destra, il giovane romagnolo è assolutamente preparato per la nuova categoria: "Sono davvero felice – spiega – di restare con il team Mgim Corse. Nelle ultime tre stagioni siamo migliorati anno dopo anno, lo scorso anno due podi in pista, poi diventato uno effettivo, una pole position, giri veloci. Insomma veniamo da un buon 2024 e si doveva prendere una decisione: o fare un anno di Mondiale Supersport300 ma dal prossimo anno la Sportibike che nel prossimo futuro è destinata a sostituire la 300 anche nel Mondiale. Una categoria con delle bicilindriche che viene disputata già in Inghilterra e negli Stati Uniti".

Le premesse ci sono tutte, anche perché la scuderia faentina ha partecipato al monomarca Aprilia che si corre con queste moto anche se leggermente meno performanti. "Tutto questo mi rende estremamente fiducioso per il 2025. Con la squadra ripartiremo un po’ da zero: dovrò essere bravo io ad abituarmi alla potenza della nuova moto. Al tempo stesso si prospetta una sfida stimolante in quanto ritroverò tantissimi piloti già incontrati ai tempi della Supersport 300. Sono desideroso di mostrare tutto il mio valore. E per essere qui devo ringraziare il team, la mia famiglia e, naturalmente, gli sponsor Russo Impianti e il ristorante Ca’ Claudio".

Plazzi proverà la nuova moto nei test ufficiali del 25 e 26 marzo a Misano e questo poco prima del debutto ufficiale stagionale. Infatti, Il Civ in questo 2025 inizia il 5 e 6 aprile proprio a Misano, fine settimana che verrà replicato il 26 e 27 luglio con la tanto attesa Racing Night. Il 31 maggio e l’1 giugno sarà la volta del Mugello, dove si concluderanno le fatiche dei piloti il 4 e 5 ottobre. Il terzo round è previsto per il 28 e 29 giugno a Vallelunga mentre il primo finesettimana di settembre si correrà al Dino ed Enzo Ferrari di Imola.

Ugo Bentivogli