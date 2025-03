Bocce, successo dei tornei di Lucrezia e Pergola. Lisotta e Battistini: una coppia perfetta

La Bocciofila Lucrezia, presieduta da Michele Chiappa, ha ospitato la prima edizione del Trofeo Tonucci Gioielli, gara regionale per formazioni di coppia per atleti di tutte le categorie. Agli ordini del direttore di gara Giuliano Busca si sono iscritte 152 formazioni, certificando il successo quantitativo e qualitativo della prova. La vittoria è finita nelle mani della coppia Enrico Lisotta-Fabio Battistini (Colbordolo) che in finale hanno sconfitto con il punteggio di 12-4 Francesco D’Alterio-Paolo Bellagamba (Serra De Conti). Terzo posto per Giorgio Alegi-Matteo Massi (Metaurense) che in semifinale hanno ceduto 12-6 a Lisotta-Battistini. Quarto posto per Mirco Caimmi-Nicolò Caimmi (Castelfidardo), battuti in semifinale 12-2 da D’Alterio-Bellagamba. Un’altra giornata fantastica per il mondo delle bocce che tutti i fine settimana presentano un notevole numero di gare con tanti atleti ed atlete che misurano la loro bravura riuscendo a primeggiare e portare a casa ambiti premi.

Trofeo Paoloni Eugenio. Sono stati ben 446 gli iscritti che hanno partecipato alla manifestazione organizzato dalla Bocciofila Pergolese presieduta da Mario Battistelli. Si trattava di una gara nazionale individuale per giocatori di tutte le categorie con una adesione notevole non soltanto dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo, visto che al via c’erano anche 48 giocatori di categoria A. Direzione di gara affidata a Roberto Rotatori. Dopo una giornata lunghissima di partite (si è iniziato alle 9 e si è finito alle 22.30) il successo è andato a David Torresi (Helvia Recina Villa Potenza) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 12-9 su Lorenzo Lucarelli (San Cristoforo Fano). Terzo posto per Nicola Principi (Tolentino), sconfitto 12-3 in semifinale da Torresi. Quarto posto per Riccardo Giacomoni (San Cristoforo Fano), battuto in semifinale 12-6 nel derby societario contro Lucarelli.

l. d.